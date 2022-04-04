Ayağı kırıldıktan 3.5 ay sonra sahalara geri dönen Fernando Muslera, kısa sürede eski formuna kavuştu. Gaziantep FK'ya 3-1 kaybedilen maçlarda yediği tek bir golde bile hata yapmayan Uruguaylı'nın, bu kadar kısa sürede nasıl tamamen hazır hale geldiği ise merak konusuydu. Edinilen bilgilere göre 2020 Haziran'da da aynı sakatlığı yaşayan tecrübeli file bekçisi, o dönem olduğu gibi kaleci antrenörü Fadıl Koşutan ile sakatlık sürecini atlattı. 35 yaşındaki kaleci, ilk sakatlığında olduğu gibi hemen fitness çalışmaları gerçekleştirdi. Bu hazırlıklar kapsamında Muslera, algılama, reaksiyon, karar verme, göz, adele sistemi, koordinasyon konusunda çalışmalar yaptı. Salonda geçen dönem sona erdikten hemen sonra Muslera sahaya indi.

Her boşluğu değerlendirdi

Uruguaylı eldiven, Milli araların yanında takımın da izinli olduğu dönemlerde yine hocası Fadıl Koşutan ile özel çalışmalar yaptı. Her boşluğu değerlendiren Muslera, tamamen hazır hale gelirken, dün de sakatlıktan sonraki ikinci maçında Karagümrük karşısında 1'i penaltı olmak üzere 7 kurtarış yaptı, 2-0'lık zaferin mimarı oldu.

Metin Karabaş