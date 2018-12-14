İşte Motta’nın hücum kafası!

Geçen sezon sonunda PSG formasıyla futbol kariyerine son veren ve şu an Fransız ekibinin U19 takımının hocalığını yapan Brezilya asıllı İtalyan orta saha oyuncusu Thiago Motta, çılgın taktik açıklamasıyla dikkatleri çekti.

36 yaşındaki Motta, “Her zaman düşüncem ofansif futboldan yana. Sürekli baskı yapan ve atak oynayan bir takım hayalini kuruyorum. Günümüz futbolunda zor olsa da benim taktik anlayışım, 2-7-2! Kaleci de oyunun içinde olacak. 2 stoperin önünde 6’lı orta sahaya bağlantılı kaleci ve 2 de forvet yer alacak” ifadelerini kullandı.