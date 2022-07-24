Son olarak transferde Seferovic ve Dubois'i kadrosuna katan Galatasaray 'da, Marcao, Diagne ve Mostafa Mohamed'in ardından yeni ayrılıklar yeni ayrılıklar yaşanmak üzere.

Geçtiğimiz sezon takıma katılan oyunculardan birisi olan Olimpiu Morutan, sezon içerisinde beklentileri karşılayamamıştı. Rumen futbolcunun yeni sezon öncesi daha fazla süre alabileceği bir takıma gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyordu.

Okan Buruk açıklamıştı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-0 kazanılan Sigma Olomouc karşılaşması sonrası transfer için "Morutan bizim için önemli bir oyuncu ve yatırım. Oynamaya ihtiyacı var. Oynarsa, belki yine güçlü bir şekilde geri dönecektir. Onun için de kiralık düşüncemiz var. Sivasspor 'un bir ilgisi var ona." ifadelerini kullanmıştı.

Sivas, Karagümrük derken sürpriz takım...

Galatasaray'ın 23 yaşındaki Rumen orta sahası için Süper Lig ekipleri Sivasspor ve Fatih Karagümrük'ün devreye girdiği belirtilmişti. Ancak Morutan'ın İstanbul'da kalmak istemesi nedeniyle Sivasspor'a sıcak bakmadığı öğrenilmişti. Transferde Karagümrük'ün öne geçtiği konuşulurken genç oyuncu için bir başka Süper Lig ekibi daha konuşulmaya başlandı.

Kasımpaşa devreye girdi

Skorer'de yer alan habere göre; Morutan için Kasımpaşa'nın da devreye girdiği Rumen yıldızın İstanbul'da kalmak istediği, bu nedenle Kasımpaşa'ya kiralık olarak gitmeye sıcak baktığı belirlendi. Habere göre Morutan, detayların görüşülmesinin ardından resmi sözleşmenin altına imza atacak.

Yıllık ücretinin tamamını Kasımpaşa ödeyecek

Öte yandan sarı-kırmızılı takımdan yıllık 600 bin Euro alan Morutan'ın bu ücretini Kasımpaşa ödeyecek. Oyuncunun menajeri, Kasımpaşa ile son detayları görüşmek için İstanbul'a geldi.

Kasımpaşa yönetimi Dursun Özbek'le görüşecek

Ajansspor'un elde ettiği bilgilere göre ise, Kasımpaşa yönetimi, akşamki hazırlık maçında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşecek. Özbek onay verirse Morutan gelecek sezon kiralık olarak Kasımpaşa'da forma giyeyecek.

33 maçta 3 gol, 5 asist

Geçtiğimiz sezon büyük umutlarla Galatasaray'a gelen Rumen oyuncu, Sarı-Kırmızılı forma ile 33 karşılaşmada görev aldı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu, 3 gol, 5 asist kaydetti. Morutan'ın güncel piyasa değeri ise 3,5 milyon Euro...