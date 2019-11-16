A Milli Takımımız, EURO 2020’ye direkt gitmeyi başarırken, bu kez de gözünü grubu lider bitirmeye dikti. Fransa’nın, Moldova’yı yenmesi, bizim ise İzlanda ile berabere kalmamızın ardından Horozlar, 22 puanla birinci sırayı aldı. Ay-Yıldızlılar, Fransa’nın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alırken, artık herkes son maçlardaki sonuçları beklemeye başladı. Türkiye’nin, finallere lider olarak gitmesi için öncelikle yarın deplasmanda 4 puanlı Andorra’yı mutlaka yenmesi gerekiyor.

İkili averajda üstünüz

Diğer taraftan ise Fransızlar’ın, Arnavutluk’la deplasmanda oynayacağı karşılaşmada ya yenilmesi ya da berabere kalması işimize gelecek. Türkiye kazanır, puanını 23’e çıkarırsa, Fransa berabere bile kalsa ikili averajda A Milliler rakibinin üstüne çıkacak. Ancak Horozlar, Arnavutluk’u yenerse, Andorra’yı yensek bile bu bize zirve için yetmeyecek.