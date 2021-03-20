A Milli Futbol Takımımız'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç ve Letonya’yla oynayacağı gruptaki ilk karşılaşmalarının aday kadrosu dün belli oldu. Teknik direktörümüz Şenol Güneş, zorlu maçlar öncesinde toplamda 28 oyuncuyu Milli Takım'ı çağırdı. A Milli Takım’a davet edilen oyuncular, yarından itibaren Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanmaya başlayacak. Ay-Yıldızlılar, ilk idmanlarını 22 Mart Pazartesi günü 18.00’de Riva’da basına kapalı olarak yapacak. Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, 24 Mart'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Hollanda maçı öncesinde 23 Mart’ta, 17.30’da bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı gün tesislerinde 18.00’de gerçekleştirecek.

Malaga'da oynayacağız...

Norveç'le 27 Mart'ta normalde deplasmanda oynayacağımız karşılaşma, Norveç hükümetinin koronavirüs kararları nedeniyle İspanya'nın Malaga kentinde oynanacak. Malaga'ya da Milliler, maçtan bir gün önce 26 Mart'ta öğleden önce uçakla gidecek. Bu karşılaşmanın hemen ardından kafile, İstanbul'a dönüş yapacak ve 30 Mart'ta Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşecek Letonya sınavının hazırlıkları için Riva'da kampa girecek.