İşte Milli duruş

Almanya 2. Futbol Ligi takımlarından St. Pauli’de forma giyen Türk futbolcu Enver Cenk şahin, Barış Pınarı Harekatı’na destek verdiği paylaşımdan sonra kadro dışı bırakıldı. Saint Pauli Kulübünden yapılan açıklamada, Türk Ordusunun Suriye’deki harekâtına ilişkin Enver Cenk şahin’in ınstagram hesabından yaptığı paylaşımla ilgili iç değerlendirmenin tamamlandığı belirtilerek, kulübün yetkilileriyle ve futbolcuyla yapılan görüşmelerden sonra Cenk şahin’in antrenmanda yer almayacağı ve maçlarda oynamayacağı belirtildi.

Açıklamada, bu kararın alınma gerekçesiyle ilgili olarak, özellikle kulübün değerlerine aykırı davranışın olması ve oyuncunun korunması gösterildi. Futbolcuyla yapılan sözleşmenin geçerliliğinin sürdüğü ifade edilen açıklamada, tüm tarafları korumak için Saint Pauli kulübünün Enver Cenk şahin’e başka takımda antrenman yapma ve takım aramasına izin verildiği kaydedildi.

‘Sil’ dediler, silmedi...

25 yaşındaki futbolcu, ınstagram hesabından geçtiğimiz cuma günü, “Kahraman Mehmetçiğimizin ve ordumuzun yanındayız. Dualarımız sizinle” mesajı atmıştı. Kulübün bu mesajı sil uyarısına karşı çıkan ve duruşundan taviz vermeyen Enver, Türkiye’nin de tam desteğini aldı. Öte yandan Cenk Tosun’un Arnavutluk karşısında attığı gol sonrası asker selamı sonrasında bu mesajı Türk asıllı Alman futbolcular Emre Can ve İlkay Gündoğan önce sosyal medya üzerinden beğenmiş, daha sonra tepkilerden çekindikleri için geri almaları da dikkatlerden kaçmamıştı.

Bakan Kasapoğlu: Tebrik ediyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Barış Pınarı Harekâtı’na destek olduğu için kulübü Saint Pauli tarafından kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin için “St. Pauli forması giyen Enver Cenk Şahin’in #BarışPınarıHarekatı’na destek veren paylaşımı sonrası karşı karşıya kaldığı tutumu kınıyorum. Futbolcumuzu arayarak milli duruşundan dolayı tebrik ettim ve Türkiye Cumhuriyeti olarak arkasında olduğumuzu bir kez daha ifade ettim” açıklamasını yaptı. Dün Türkiye’nin, Fransa ile oynadığı maçı tribünden takip eden Bakan Kasapoğlu’nun, ülkemize dönüşünde tecrübeli oyuncuyu makamında kabul edeceği belirtildi.

Kulüplerden destek mesajı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor’un yanı sıra TFF 1. Lig’de mücadele eden Ümraniyespor’dan Enver Cenk Şahin için çeşitli mesajlar paylaşıldı. Başakşehir, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda eski futbolcusu için Türk Bayrağı ile ComeBackHome (Evine geri dön) #EnverCenkŞahin” mesajı gönderdi. Alanyaspor, “Enver Cenk Şahin’in yanındayız” derken, Ümraniye’de de Başkan Tarık Aksar, “St.Pauli takımını kınıyoruz. Ümraniye halkı Enver Cenk Şahin‘in arkasındadır. Kendisini semtimizin kulübünde görmekten mutluluk ve onur duyarız” ifadelerini kullandı.