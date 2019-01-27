İşte Merih Demiral gerçekleri!

Aytemiz Alanyaspor forması giyen 20 yaşındaki stoper Merih Demiral'ın Serie A ekiplerinden Sassuolo ve Juventus'a transfer olabileceği konuşuluyordu.

Son olarak İtalya'da yayım yapan Il Tempo gazetesi, Juventus'un mali işlerden sorumlu yöneticisi Fabio Paratici'nin Milano'da bir restorandayken kaleme aldığı transfer listelerini yayınlamış ve Merih'in de o listede olduğu görülmüştü.

Yırtılıp atılan ancak imha edilmeyen kağıtta Merih'in karşısına yazılan 7 rakamı, 7 milyon euro'ya transfer olacağı şeklinde yorumlanmıştı. Oyuncu hakkındaki son bilgilere ise FANATİK ulaştı.

Yarın ilk 11'de!

Sassuolo ve Juventus'un gündeminde olan Merih'in transferiyle ile ilgili henüz resmi bir gelişme yaşanmazken oyuncunun yarınki Ankaragücü maçının kadrosunda olup olmayacağı ise netllik kazandı.

Genç yıldız, Alanyaspor'un Spor Toto Süper Lig'de yarın oynayacağı MKE Ankaragücü maçında ilk 11'de sahaya çıkacak.

Yakup ÇINAR / Fanatik Özel