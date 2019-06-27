İşte Mehmet Topal - Fenerbahçe ayrılığının perde arkası

Fenerbahçe, takım kaptanlarından Mehmet Topal ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertli takımda yıllık 2.6 milyon Euro kazanan oyuncunun talebi doğrultusunda 1 yıllık sözleşmesi feshedildi. Topal, geçen sezondan kalan yaklaşık 800 bin Euro'luk alacağından da vazgeçti. Böylece 3.4 milyon Euro yani yaklaşık 22 milyon TL'yi elinin tersiyle itmiş oldu. 33 yaşındaki milli oyuncunun ayrılığında Kadıköy'de oynanan sezonun son maçında ıslıklanması büyük rol oynadı.

HEPİMİZ İÇİN YIPRATICI BİR SEZONDU

Mehmet Topal'ın önceki akşam Başkan Ali Koç ile bir telefon görüşmesi yaparak izin istediği bildirildi. Topal'ın, "Geçtiğimiz sezon ne sizin ne de bizim için kolay geçmedi. Yıpratıcı süreçler geçirdik. Fenerbahçe'nin zarar görmesini istemiyorum. Ayrılık her iki taraf için de iyi olacak" dediği öğrenildi. Topal, 7 yıl hizmet ettiği Fenerbahçe camiası ile kötü ayrılmak istemediğini, bu sezon takımda kendine gelecek göremediği için bu karara vardığının altını çizerken Başkan Koç, oyuncunun bu açıklamaları sonrasında ayrılığa ılımlı yaklaştı ve gitmesine izin verdi.

TRABZON İDDİASI VAR ÖNCELİK YURT DIŞI

MEHMET Topal'ın menajeri Batur Altıparmak, oyuncuya Beşiktaş ve Başakşehir'in ilgisinin bulunduğunu ancak resmi teklif almadıklarını söyledi. Altıparmak önceliğin yurt dışı olacağını da belirtti. Bu arada tecrübeli yıldızın Trabzonspor'un gündeminde olduğu da iddia edildi. Uzun zamandır orta saha için oyuncu arayışında olan bordo-mavili kulübün aynı zamanda stoperde oynayabilen oyuncu için önümüzdeki günlerde bir girişimde bulunacağı ancak ekonomik nedenlerle sonucun olumlu olmasının sürpiz olacağı da belirtildi. Spor Toto 1. Lig'in yeni takımı Karagümrük'ün Başkanı Süleyman Hurma, "Topal'a önemli kulüplerden teklifler var. Uygun şartlar oluşursa bize gelip ağabeylik yapmasını isteyeceğiz" şeklinde konuştu.

CEVAP HAKKI DOĞMADIĞI SÜRECE KONUŞMAYACAĞIM

MEHMET TOPAL, ayrılık sonrası veda mesajı yayınlarken, şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer olduğum Haziran 2012'den bu yana tek isteğim ve amacım, bu asırlık çınarın başarılara imza atmasına katkı sağlamaktı. Bunun için de terimin son damlasına kadar çalıştım, çabaladım. Ancak özellikle bu sezon boyunca yaşanan yorucu olaylar nedeniyle, ne kulübüme ne de bana daha fazla zarar gelmemesi için, zor, hatta çoğu kişinin cesaret edemeyeceği bir karar aldım. Bundan sonraki süreçte de cevap hakkı doğmadığı sürece konuşmayacağım. Dolayısıyla ağzımdan çıkmayan hiçbir açıklama, tarafıma ait olmayacaktır. 7 yıl gibi uzun bir süre formasını terlettiğim, şampiyonluklar ve kupalar kazandığım çubukluyu hep güzel anacağım. Her şeyin hayırlısı olması dileğiyle." F.Bahçe Kulübü ise, "Bu kararın hem Fenerbahçemize hem Mehmet Topal'a hayırlı olmasını dileriz. Kendisine bugüne kadarki tüm hizmetleri ve kulübümüze yaptığı değerli katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" diyerek emektar yıldızına teşekkür etti.

NE YAŞANMIŞTI?

SEZONUN son maçında Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u Kadıköy'de 3-1 yendiği maçta taraftarlar Mehmet Topal'ı ıslıklarla protesto etmişti. 68'de Zajc'ın yerine oyuna giren Topal, kendisine yapılan protestoların ardından oyundan çıkmak istemiş ancak Ersun Yanal, oyuncusuna devam etmesini söyleyerek sahada kalmasını sağlamıştı. Maçın ardından sahaya giren Yanal oyuncusunun tribünlere gidip alkışlamasını istedi ancak Topal buna yanaşmayarak soyunma odasının yolunun tuttu

7 YILDA, 298 MAÇ, 24 GOL

TOPAL, 206'sı Süper Lig'de olmak üzere sarılacivertli forma ile sahaya çıktığı 298 maçta, 24 gol attı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 36, Şampiyonlar Ligi'nde 12, UEFA Avrupa Ligi'nde 41 ve TFF Süper Kupa'da da 3 kez sarı-lacivertli formayı giydi. Geçen sezon takımda en fazla isabetli pas atan (1076), ikili mücadele kazanan (158), hava topu kazanan (73) ve sahipsiz top kazanan (117) orta saha oyuncusu oldu.

(Sabah)