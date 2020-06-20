Fenerbahçe’nin bu sezonki en flaş transferlerinden biri Max Kruse oldu. Werder Bremen ile geçen sezon 36 maçta 12 gol, 14 asistlik performans sergileyen Alman yıldız bedelsiz olarak kadroya katıldı. Kruse’nin Türkiye macerası güzel başladı, asistleriyle yıldızlaştı. Ancak daha sonra hem yaşadığı sakatlıklar hem de özel hayatı, performansının önüne geçti. 32 yaşındaki futbolcunun önceki gün sözleşmesini tek taraflı feshetmesi şok etkisi yarattı.

Kulübe övgüler yağdırmıştı

Max Kruse’yi ayrılığa götüren süreç, son dönemde yaşanan olaylarla başladı. Alman futbolcu her fırsatta Fenerbahçe’de ne kadar mutlu olduğunu açıkladı. Kendi ülkesinde basına verdiği demeçlerde, salgın sürecinde kulübün kendilerine olan yaklaşımından övgüyle bahsetti. Ancak yönetimin şubat ayından beri maaş ödemelerini yapmaması, ayrılık yolundaki ilk kıvılcım oldu. Tecrübeli oyuncu, tüm oyunculardan istenen yüzde 15’lik maaş indirimini de kabul etmedi.

Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu ile sorun yaşadı

İddialara göre 32 yaşındaki futbolcuyu ayrılık kararı almasına iten olaylardan biri de idmanlar yeniden başladıktan sonra Volkan Demirel ile yaşadığı tartışma oldu. Kruse’nin Emre Belözoğlu ile de sorun yaşadığı öne sürülmüştü. Ancak ikilinin arasında bir sıkıntı olmadığı, hatta Emre’nin, ailesini çok özleyen takım arkadaşının Almanya’ya gitmesi için izin almasına yardım ettiği öğrenildi. Fakat bu ziyaretinde bol bol nargile içmesi ve özel hayatına dikkat etmemesi, yönetimin kendisini sert bir şekilde uyarmasına neden oldu.

Yetki karmaşası

Bir süredir huzursuz olan Kruse’nin mutsuzluğu, yönetimin bu tepkisiyle daha da arttı. Bir diğer iddia ise başarılı futbolcunun Ersun Yanal’ın ayrılması sonrası 3 aydan fazla süredir teknik direktör gelmemesinden ve yaşanan yetki karmaşasından rahatsızlık duyduğu yönünde. Hepsi üst üste gelince, Max Kruse önce maaşının ödenmesi için ihtar çekti ardından da sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti.

Pirşen: Gerekli önlemleri aldık

Yönetici Alper Pirşen, Kruse’nin ayrılığıyla ilgili DHA’ya konuştu. Kendisi de avukat olan Pirşen, “Oyuncuların salgın öncesi döneme ait alacakları yok. Futbolcularla yapılan toplantıda iki seçenek sunduk. Sadece Kruse’de sorun yaşadık. FIFA ve TFF kriterlerine göre uzlaşmaya gitmek istedik. Maçlar oynandığı takdirde ödemelerde sorun olmayacağını söyledik. Başka ülkelerden örnekler verdik” dedi. Alper Pirşen, Kruse’nin genel bir mutsuzluğu bulunduğunu, yaşananların sadece para konusu olmadığını düşündüklerini söyledi. Pirşen son olarak, “2 ay maaşını alamayan oyuncunun 15 gün içinde sözleşmesini fesh etme hakkı var ama içinde bulunduğumuz dönemde FIFA’nın da tavsiyeleri var. Kendi içimizde değerlendirme yaptık, gerekli önlemleri aldık” dedi.

FIFA bu konuda ne diyor?

Futbolun dünyadaki patronu FIFA, 7 Nisan’da koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yaptı. FIFA, salgın sürecindeki aylarda ödeme yapmayan kulüpleri hatalı kabul etmeyeceğini duyurdu. Ancak ödemeler konusunda yaşanan sıkıntılarda takımların oyuncularla ya da oyuncu birlikleriyle anlaşmaya çalışması tavsiye edildi. Bunun olmaması halinde FIFA’ya bilgi verilmesi talep edildi. Ancak futbolun patronunun, 7 Nisan’daki açıklamasında koronavirüsü mücbir sebep olarak niteleyip, 11 Haziran’da bu konuda geri adım atması kafalarda soru işaretleri oluşturdu.

13 Haziran’da Almanya 15 Haziran’da ameliyat!

Sakatlığı nedeniyle idmanlara çıkmayan Max Kruse, 13 Haziran’da Köln’e gitti. Almanya’da yaşayan bir Türk olan Ertan Sayan’ın işlettiği Barcode Bar’da yemek yiyen 32 yaşındaki futbolcu, bir yanda da Bundesliga maçlarını izledi. Kruse, Türkiye’ye döndükten kısa süre sonra, 15 Haziran’da apandisit ameliyatı oldu. Alman futbolcu önceki gün ise sözleşmesini tek taraflı fesh ettiğini kulübe bildirdikten sonra babasıyla birlikte İstanbul’dan ayrılıp Düsseldorf’a gitti.

Baumann: Kruse gündemde yok

Alman oyuncunun sözleşmesini feshetmesi, eski takımı Werder Bremen taraftarlarını heyecanlandırdı. Sosyal medyada, Kruse’nin dönmesi için kampanya başlatıldı. Ancak Alman ekibinin sportif direktörü Frank Baumann yaptığı açıklamada, “Şu anda Max Kruse bizim gündemimizde yok. Tamamen ligde kalmaya odaklandık. Kişisel tüm sorular, konular bizim için geri planda” ifadelerini kullandı. Baumann, transfer konusunda kapıyı tamamen kapatmadı. Alman basını, Werder Bremen’in ligde kalması halinde Kruse’nin dönmesinin mümkün olabileceğini yazdı.