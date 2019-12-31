İşte Max Kruse'deki düşüşün nedeni!

Sezon başı kampında adeta tığ gibi olan yıldız oyuncu Max Kruse’nin son hali teknik heyeti endişelendirdi. Alman futbolcunun 7-8 kilo aldığı öğrenildi.

31 Aralık 2019, Salı 08:10
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İşte Max Kruse'deki düşüşün nedeni!

Sezona fırtına gibi bir giriş yapan asistleriyle taraftarın sevgilisi olan Max Kruse'deki düşünün sebebi ortaya çıktı.

KRUSE'YE UYARI GELDİ

Alman futbolcunun Fenerbahçe'ye ilk geldiği zamanla şimdiki arasında dağlar kadar fark var. 7-8 kilo aldığı iddia edilen Max Kruse'nin teknik ekip tarafından da uyarıldığı belirtildi.

DAHA ÇOK ÇALIŞACAK

Normalde 80-81 kg civarında olan Kruse'nin şu anda 88 kiloyu bulduğu iddia ediliyor. Anlaşılan devre arası kampında Kruse biraz daha çok çalışacak.

Son antrenman fotoğrafları herkesi şaşırttı.

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