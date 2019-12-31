Sezona fırtına gibi bir giriş yapan asistleriyle taraftarın sevgilisi olan Max Kruse'deki düşünün sebebi ortaya çıktı.

KRUSE'YE UYARI GELDİ

Alman futbolcunun Fenerbahçe'ye ilk geldiği zamanla şimdiki arasında dağlar kadar fark var. 7-8 kilo aldığı iddia edilen Max Kruse'nin teknik ekip tarafından da uyarıldığı belirtildi.

DAHA ÇOK ÇALIŞACAK

Normalde 80-81 kg civarında olan Kruse'nin şu anda 88 kiloyu bulduğu iddia ediliyor. Anlaşılan devre arası kampında Kruse biraz daha çok çalışacak.

Son antrenman fotoğrafları herkesi şaşırttı.