Beşiktaş , Başakşehir ve Fenerbahçe ... Şampiyonluk yolundaki rakiplerden 3'ünü de boş geçmeyen ve kısa sürede parmak ısırtan bir performans sergileyen Galatasaray 'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin, PSG'den 1 sezon daha kiralanabilmesi için Fransız kulübüyle görüşmeler yeniden başladı.





Kadıköy hatırası

Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek zirve yarışında önemli bir avantaj sağlayan Galatasaray'da, zaferin anısına tişörtler piyasaya sunuldu. Tişörtlerde Icardi'nin golden sonra formasını göstermesi, "Selam dur lidere", "Kadıköy hatırası" gibi çeşitli sloganlar ve görseller var. GS Store'da satılan tişörtlerin fiyatları ise 259 TL.

Hatayspor mesaisi Florya'da başladı

Haftayı Fenerbahçe galibiyetiyle kapatan Galatasaray'da, cuma günü iç sahada oynanacak Hatayspor maçının hazırlıkları, 1 günlük iznin ardından dün akşam yapılan antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki çalışmada, derbide tam süre alan isimler yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular dar alanda çift kale maç oynadı.

Mertens'in yerine Yusuf Demir

Aslan'da sıra Yusuf Demir'e geldi. Sezon başında 6 milyon Euro gibi ciddi bir bonservis bedeliyle transfer edilen 19 yaşındaki futbolcu, yabancı statüsünde sayılması nedeniyle bir türlü beklediği şansı bulamadı. Geniş kadroda fazla süre alamayan Berkan Kutlu ve Barış Alper gibi isimleri bir şekilde takıma yeniden kazandırmayı başaran teknik direktör Okan Buruk'un sıradaki hedefi ise Yusuf Demir.

Ligde sadece 66 dakika şans bulabilen 19 yaşındaki Yusuf Demir, Hatayspor maçında verilen şansı değerlendirmeye çalışacak.









Mata kulübede

Ligde cuma günü Hatay'la Nef Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada cezalı Mertens'in yerine Yusuf Demir'in tercih edileceği, fiziksel açıdan geride kalan Mata'nın ise yine maça kulübede başlayacağı öğrenildi. Yusuf'un sağında ve solunda ise yine Kerem'le Rashica'nın görev yapması bekleniyor.

Golcü rekabeti kaldığı yerden

Bu sezon takımın en skorer ismi olan ve kazandırdığı puanlarla Galatasaray'ı zirvede tutan Bafetimbi Gomis, Fenerbahçe derbisinde formayı Barış'a kaptırırken, Icardi'nin de dönüşüyle forvetler arasında kıyasıya bir rekabet başladı. Hatay karşısında Barış'ın kanatta oynaması veya kulübeye geçmesi beklenirken, santrfor tercihinde Icardi'nin Gomis'e göre bir adım önde olduğu bildirildi.

Icardi'ye 15 dakika yetiyor!

Beşiktaş ve Başakşehir galibiyetlerine damga vurduktan sonra, Kadıköy'deki Fenerbahçe zaferinde de izini bırakan Mauro Icardi, derbi sonrası en çok konuşulan isimlerin başında geldi. Oyuna 76'da giren ve 1 asistin yanı sıra mükemmel bir de gole imza atan tecrübeli futbolcu, herkesi kendine hayran bıraktı.

Özellikle başkan Dursun Özbek'in maç çıkışındaki, "Icardi’nin demek ki 90 dakikaya ihtiyacı yok, 15 dakikada işini görebiliyor. Onu da tebrik ediyorum o da çok güzel oynadı" sözleri, günün en çok paylaşılan kesitleri arasında yer aldı.

ICARDI İLE 1 YIL DAHA

Cim Bom Icardi'yi 1 yıl daha kadrosunda tutmak istiyor. Sezon başında PSG'den kiralanan ve transferin son gününde Galatasaray'a imza atan Mauro Icardi, fiziksel olarak toparlandıktan sonra giderek performansını yükseltti ve Dünya Kupası arasına kadar 6 lig maçında 4 gol attı. Arada sakatlanan, ülkesine gidip gelen, eşiyle sorunlar yaşayan 29 yaşındaki santrfor, beklendiği gibi bir Fenerbahçe derbisiyle sahalara döndü ve 15 dakikada 1 asist 1 de nefis gole imza atarak lige yine damgasını vurdu. Böylece Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe gibi şampiyonluk yolundaki rakiplere karşı hiç boşu olmayan Icardi'nin kalıcı transferi tekrar gündeme geldi.

7 lig maçında 5 gol 4 asistle oynayan, Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe ağlarını sarsan Icardi'nin gelecek sezon da Sarı-Kırmızılı formayı giymesi için kulüpte seferberlik ilan edildi.

"Burada devam et" teklifine olumlu yanıt

Galatasaray'da yakaladığı çıkışın ardından eski kulübü Inter ile Atletico Madrid'in dikkatini çekmeyi başaran Icardi için PSG'nin 30 milyon Euro gibi bir beklenti içinde olduğu ortaya çıkınca Aslan geri adım atmıştı. Ancak deneyimli yıldız Galatasaray'ı ve İstanbul'u çok sevince, kulübün "Burada devam et" teklifine de olumlu yanıt verdi. Şimdi Sarı-Kırmızılılar'ın PSG'yi ikna etmesi gerekiyor. Bunun için de Arjantinli santrforun 1 sezon daha kiralanması konusunda Fransızlar'a yeni bir teklif yapılacak.

En az yüzde 50 zam

Galatasaray'ın bu kez kesenin ağzını açarak, Icardi'nin maaşının en az yüzde 50'sini karşılamayı taahhüt etmesi, iyi bir kiralama ücreti ödemesi, ancak sonunda sözleşmeye bir de satın alma opsiyonu koydurması bekleniyor. Görüşmelerin ara transfer dönemi boyunca devam edeceği belirtildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Icardi'yi kadroda tutmak istediklerini ve sezon sonuna kadar zamanları olduğunu ifade etmişti.

İlgili Haberler Olaylı maçın faturası açıklandı: Tarihi ceza



