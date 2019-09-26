İşte maskeli Belhanda!

Belhanda yeni maskesiyle ilk idmanına çıktı... Kasımpaşa maçında aldığı diz darbesiyle çene kemiği iki yerinden kırılan ve ameliyat olan Younes Belhanda, süreç normal şartlar altında daha uzun olsa da, Fenerbahçe derbisini gözüne kestirmişti. Dev maçta oynamak istediğini teknik heyete her fırsatta ileten Faslı futbolcu için özel bir maske hazırlandı. Tecrübeli oyuncu yeni maskesiyle dün ilk antrenmanına çıktı. Yüzünü tamamen kaplayan maske ve çenesindeki problem nedeniyle nefes alıp vermekte zorlanan Belhanda, topsuz idmanlarda maskesini çıkarıp attı.

Yener İnce: Oynayabilir

Kulüp doktoru Yener İnce, Belhanda’nın tüm toplu idmanlara bu maskeyle çıkacağını belirterek, artık Fenerbahçe maçında oynamasına bir engel teşkil etmediğini dile getirdi. Yıldız futbolcu, teknik patron Fatih Terim’in kararına göre şans bulacak. Tecrübeli hoca son kararını ise yarın Florya’da yapılacak son antrenmanda verecek.