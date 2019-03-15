Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Martin Skrtel’in yeni takımı kısa sürede belli olacak gibi görünüyor.

Tecrübeli savunmacının menacerlerinden Mithat Halis, Radyospor’a açıklamalarda bulundu.

Sarı-Lacivertliler ile yaptıkları görüşmeye değinen Halis, “Comolli, 1 yıllık sözleşme verdi. Oyuncum 2 yıl istiyor. Al-Ahli ara transfer döneminin son gününde Skrtel’e 5.5 milyon Euro maaş önerdi, Fenerbahçe’ye iyi bir teklif yaptı. Barcelona da ilgilendi. Ancak 34-35 yaşındaki bir oyuncu Barcelona’yı değil Al-Ahli’yi ister. Bir sürü para alıyorsun, sağlık için spor yapıyorsun, golf oynuyorsun” ifadelerini kullandı.

Mithat Halis, Skrtel için İtalyan ekibi Parma ile görüştüklerini belirterek, “Bu takımla anlaşma olabilir” dedi.

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