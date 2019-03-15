İşte Martin Skrtel'in yeni takımı...

Slovak savunmacı Martin Skrtel'in menajeri Mithat Halis, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan oyuncunun İtalyan ekibi Parma’yla anlaşabileceğini söyledi.

15 Mart 2019, Cuma 06:10
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İşte Martin Skrtel'in yeni takımı...

Fenerbahçe ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan Martin Skrtel’in yeni takımı kısa sürede belli olacak gibi görünüyor.

Tecrübeli savunmacının menacerlerinden Mithat Halis, Radyospor’a açıklamalarda bulundu.

Sarı-Lacivertliler ile yaptıkları görüşmeye değinen Halis, “Comolli, 1 yıllık sözleşme verdi. Oyuncum 2 yıl istiyor. Al-Ahli ara transfer döneminin son gününde Skrtel’e 5.5 milyon Euro maaş önerdi, Fenerbahçe’ye iyi bir teklif yaptı. Barcelona da ilgilendi. Ancak 34-35 yaşındaki bir oyuncu Barcelona’yı değil Al-Ahli’yi ister. Bir sürü para alıyorsun, sağlık için spor yapıyorsun, golf oynuyorsun” ifadelerini kullandı.

Mithat Halis, Skrtel için İtalyan ekibi Parma ile görüştüklerini belirterek, “Bu takımla anlaşma olabilir” dedi.

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