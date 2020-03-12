İşte Lucescu'nun Fenerbahçe'den istediği ücret!

Fenerbahçe’nin hoca adayları arasında yer alan Mircea Lucescu ile görüşme gerçekleşti... Romen teknik adam Sarı-Lacivertliler’den 2 yıl + 9 maçlık sözleşme için 7 milyon Euro istedi...

12 Mart 2020, Perşembe 07:39 Son Güncelleme:
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İşte Lucescu'nun Fenerbahçe'den istediği ücret!

Fenerbahçe’nin hoca adayları arasında yer alan Mircea Lucescu ile görüşme gerçekleşti... Romen teknik adam Sarı-Lacivertliler’den 2 yıl + 9 maçlık sözleşme için 7 milyon Euro istedi...

Bu açıklama sonrasında rota Mircea Lucescu'ydu... Yönetim, tecrübeli hocayla ilk temasını kurdu. Luce, Sarı-Lacivertliler'den yıllık 3 milyon Euro istedi. İstediği sözleşme ise 2 yıl+9 maç... Rumen hoca 9 maç için de 1 milyon Euro talep ediyor. Yönetim, diğer adaylarla da görüşmelerini sürdürüyor. Bilindiği gibi Fenerbahçe önümüzdeki hafta yeni hocasını açıklamak zorunda.

Mircea Lucescu, Süper Lig'de Galatasaray ve Beşiktaş ile şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Kaynak: Takvim


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