İşte Lionel Messi gerçekleri

Barcelona'daki 20 yıllık macerasına nokta koymaya hazırlanan Lionel Messi’nin geleceğiyle ilgili her gün flaş gelişmeler yaşanıyor. Arjantinli süperstar, son olarak dün takımının rutinin koronavirüs testine ve antrenmanlarına çıkmadı. Messi’nin, yönetim tarafından defalarca çağrılmasına rağmen bu hareketin altına imza attığı belirtildi. Ayrıca 33 yaşındaki yıldızın geleceği de önümüzdeki günlerde belli olacak. Çünkü La Liga Yönetimi flaş bir kararın altına imza attı. Her ne kadar Messi, Katalan devinden ayrılmak istese de İspanya futbolu bu olayın gerçekleşmesini istemiyor.

İmkansız olarak görünüyor

Bu anlamda Messi’yi transfer etmek isteyen kulüplerin, 700 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini kesin olarak ödemek zorunda olduğu belirtildi. Bu anlamda 33 yaşındaki futbolcunun en ciddi talibi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’di. Ancak yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda transferin gerçekleşme ihtimali olanaksız olarak görülüyor.