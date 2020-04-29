İşte ligin en golcü yerlileri

Süper Lig'de geride kalan 26 haftada gol krallığı yarışında genelde yabancı isimler yer alırken aradan sivrilen yerliler de oldu. Burak Yılmaz'ın 11 golle başı çektiği yerli oyunculardan kurulu gol krallığı listesinde Sivasspor'un iki önemli oyuncusu Hakan Arslan ve Emre Kılınç sıralandı. İki oyuncu da 7'şer gol attı

Ligin en çok gol atan yerli oyuncuları

11 - Burak Yılmaz

7 - Emre Kılınç

7 - Hakan Arslan

6 - Adem Büyük

6 - İlhan Parlak

6 - Mert Hakan Yandaş

6 - Serdar Gürler

5 - Aytaç Kara

5 - Umut Bulut

5 - Halil Akbunar



