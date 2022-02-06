İşte Lider Trabzonspor, işte taraftar...

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın çağrısına kulak veren Bordo-Mavili futbolseverler, yine Akyazı’ya akın etti. Yaklaşık 40 bin taraftar stadı doldururken, tribünler adeta oyunun içindeydi. Maç boyunca susmak bilmeyen taraftarlar, yeri geldi takımı ateşledi yeri geldi rakibi baskı altına aldı. 61. dakikada da her zaman olduğu gibi görsel şölen yaşandı. Peres’in atılmasından sonra ise tansiyon yükseldi. Hakeme ve Kasımpaşa yedek kulübesine tepki gösterilirken, 90 dakika bitiminde, stres yerini coşkuya bıraktı. Medical Park Stadı ‘Şampiyon’ tezahüratlarıyla inledi.

Akyazı’da rakip Konya

Bordo-Mavili takım, ligde önümüzdeki hafta yine Akyazı’da olacak. Bu kez rakip; Konyaspor . Trabzonspor, taraftarının da gücüyle en yakın takipçisini devirip, şampiyonluk yolunda en kritik virajı 3 puanla geçmeyi hedefliyor. Hafta içinde ise Türkiye Kupası maçı var. Fırtına, çarşamba günü Denizlispor deplasmanına çıkacak.