Uruguaylı stoper Mauricio Lemos’un Fenerbahçe kariyeri sona eriyor.





TFF VE UEFA LİSTESİNİN DIŞINDA KALDI

Jorge Jesus, Uruguaylı stopere bu sezon 5 resmi maçta şans verdi. Ancak Lemos, geniş kadro nedeniyle TFF’ye ve UEFA’ya bildirilen listenin dışında kaldı.

ÜLKESİNDEN TALİP ÇIKTI

Takımla antrenmanlarını sürdüren 26 yaşındaki savunmacıya ülkesinden Penarol talip oldu. Lemos’un Sarı- Lacivertliler ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Kötü bir sezon geçiren ve şimdiden kadroyu güçlendirmek için kolları sıvayan Penarol’un, bir dönem Milli formayı da giyen stoperi mutlaka transfer etmek istediği belirtildi.