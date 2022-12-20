İşte Kocaelispor’un ilk yarı karnesi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kocaelispor, ilk yarının son maçında Ankara Demirspor’a mağlup olarak devreyi lider bitirme şansını elinden kaçırdı. Yeşil-siyahlılar devreyi, lider Bucaspor 1928’in ardından ikinci sırada tamamladı.

19 maçta 12 galibiyet 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Körfez ekibi, toplam 41 puan topladı. Ligin ilk yarısında Kocaelispor, bazı istatistiklerde ön plana çıktı.

Uzun süredir ligin en çok gol bulan takımı olan Kocaelispor toplamda 39 kez rakip fileleri sarsarak, bu alandaki en yakın takipçisinden 5 gol fazla attı. Savunma yollarında yeşil-siyahlılar yediği 21 gol ile ligin ilk 7 sırasındaki takımlar arasında en kötü karneye sahip.

Yeşil-siyahlılarda oyuncu performanslarında da gol yollarında Samed Ali Kaya ve Tayfun Aydoğan parladı. 10 kez rakip fileleri havalandıran Samed Ali, yeşil-siyahlıların en golcüsü oldu.

Ligde ise 13 gollü Erhan Çelenk’in ardından Üstün Bilgi ile beraber 10’ar golle ikinci sırayı paylaştı. Tayfun Aydoğan ise 8 golle Kocaelispor’un en çok gol atan ikinci oyuncusu oldu.

Okan Eken ve Beykan Şimşek 5’er gol, Cem Ekinci 4 gol, Mehmet Yılmaz 2 gol, Yalçın Kılınç, Diogo Coelho, İlyas Kubilay Yavuz, Cihat Çelik ve Hazarhan Karaca 1’er gollük katkı sağladı. Kocaelispor’un en çok forma şansı bulan oyuncusu ise 1710 dakika ile Gökhan Değirmenci oldu. (İHA)