MENÜ

İşte Kerem Aktürkoğlu'nun o sevincinin sırrı

Kasımpaşa maçında attığı 2 nefis golle yeniden rahat bir nefes alan Kerem Aktürkoğlu, kameralara dönüp, el öpme hareketi yapmıştı. Yıldız kanat oyuncusunun babasına bir mesaj gönderdiği öğrenildi.

13 Eylül 2022, Salı 06:58 Son Güncelleme:
- A +
İşte Kerem Aktürkoğlu'nun o sevincinin sırrı

Sezon başından beri eleştirilen, ancak Kasımpaşa maçında attığı 2 nefis golle yeniden rahat bir nefes alan Kerem Aktürkoğlu'nun karşılaşma sırasındaki sevinci dikkat çekmişti. Golden sonra kameralara dönüp, el öpme hareketi yapan Kerem'in, babasına bir mesaj gönderdiği öğrenildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun Kasımpaşa'ya attığı ilk golden sonra kameralara dönerek el öpme hareketi yapmıştı.

Hafta boyunca oğluna moral vermeye çalışan baba Ömer Faruk Aktürkoğlu'nun maçtan hemen önce Kerem'e, "Bugün sakin oyna, golünü atacaksın" dediği, genç yıldızın da fileleri havalandırdıktan sonra bu sözü hatırladığı bildirildi. Kerem'in maçtan sonra da hemen babasını aradığı ve desteği için kendisine teşekkür ettiği öğrenildi.

FANATİK ÖZEL


İlgili Haberler
Kerem Aktürkoğlu şov yaptı, Galatasaray 3 puanı kaptı!


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...