Sezon başından beri eleştirilen, ancak Kasımpaşa maçında attığı 2 nefis golle yeniden rahat bir nefes alan Kerem Aktürkoğlu'nun karşılaşma sırasındaki sevinci dikkat çekmişti. Golden sonra kameralara dönüp, el öpme hareketi yapan Kerem'in, babasına bir mesaj gönderdiği öğrenildi.

Kerem Aktürkoğlu'nun Kasımpaşa'ya attığı ilk golden sonra kameralara dönerek el öpme hareketi yapmıştı.

Hafta boyunca oğluna moral vermeye çalışan baba Ömer Faruk Aktürkoğlu'nun maçtan hemen önce Kerem'e, "Bugün sakin oyna, golünü atacaksın" dediği, genç yıldızın da fileleri havalandırdıktan sonra bu sözü hatırladığı bildirildi. Kerem'in maçtan sonra da hemen babasını aradığı ve desteği için kendisine teşekkür ettiği öğrenildi.

FANATİK ÖZEL







