İşte karşınızda yeni Fenerbahçe!

Fenerbahçe , geçen sezonu yine hayal kırıklığı ile geçirdi. Ligde şampiyonluk yarışına erken havlu atıldı, Avrupa’da hüsran yaşandı, kupada Kadıköy’de Kayserispor’a elenildi. Tek teselli, İsmail Kartal döneminde sezonun son bölümünün harika bir şekilde geçilmesi ve ligin 2. bitirilmesi, Devler Ligi vizesi alınması oldu. Sarı-Lacivertliler, yeni sezona ise Jorge Jesus yönetiminde, tüm kulvarlarda iddialı bir şekilde girmek için kolları sıvadı. Yönetim, transferde hiç olmadığı kadar hızlı davrandı. Portekizli teknik adamın istediği takviyelerin büyük bölümü, 20 Temmuz’da Dinamo Kiev ile oynanacak ilk maçtan önce Samandıra’ya geldi!

Bombalar peş peşe patladı

Lincoln’le başlayan transfer rüzgarı Bruma ve Emre Mor ile sürdü. 19 yaşındaki Milli forvet Tiago Çukur’la yeniden hız kazanan imza çalışmaları, peş peşe patlayan Joshua King ve Willian Arao bombaları ile tavan yaptı. Devler Ligi mücadelesi öncesi Jorge Jesus’un eline son derece geniş bir kadro verildi. Artık gözler Portekizli hoca ve öğrencilerine çevrildi. Tüm camianın beklentisi belli, ilk olarak Dinamo Kiev engelini aşıp Şampiyonlar Ligi’nde bir üst turun biletini kapmak.

En az iki transfer daha

Kombineler satışa çıktıktan çok kısa süre sonra tamamen tükenmişti. Sarı-Lacivertli futbolseverler, Jesus yönetimindeki yeni takımlarını sahada görmek için 20 Temmuz’da Dinamo Kiev ile oynanacak mücadeleyi iple çekiyor. Jesus ve ekibi ise 12. adama keyifle izleyecekleri, rakibe nefes aldırmayacak bir takım izletmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Üstelik transfer de halen bitmiş değil. Bir sol bek ve taraftarı heyecanlandıracak yıldız bir golcü için de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Yusuf Dursun