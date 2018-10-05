İşte karşınızda kral

Şampiyonlar Ligi’nde B Grubu’ndaki ikinci haftayı da galibiyetle kapatan Barcelona’da süperstar Lionel Messi’nin performansı dikkat çekti. Barça’nın ilk maçında PSV Eindhoven karşısında hat-trick yapan Messi, deplasmanda 4-2 kazandıkları Tottenham mücadelesinde de adeta şov yaptı.

Rakip fileleri iki kez sallayan Arjantinli yıldız, böylece bu sezon Devler Ligi’ndeki gol sayısını 5’e çıkararak şimdiden gol krallığında zirveye yerleşti. Ortaya koyduğu futbolla İngiliz temsilcisinin fişini çeken Messi’yi, İspanya’nın Katalan bölgesinde bulunan spor gazeteleri de göklere çıkardı.

Sport, ‘Kral’ başlığından yola çıkarak, ‘Messi bir kez daha farkını ortaya koydu’ diye yazdı. Elmundo Deportivo da maçın oynandığı Wembley Stadı’na gönderme yaparak, ‘Wembleo’ manşetini attı ve ‘Messi, Wembley’de harika oynadı ve 3 puanın mimarı oldu” yorumunu yaptı.