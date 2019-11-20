Tottenham, Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Londra kulübünden yapılan açıklamada; geçen sezonun sonunda ve bu sezonun başında alınan kötü sonuçlar hatırlatılarak 47 yaşındaki Arjantinli teknik adamın görevine son verilmesi kararının acele bir şekilde alınmadığı kaydedildi.

BBC'de yer alan habere göre; Mauricio Pochettino'dan boşalan teknik direktörlük görevine en yakın isim Jose Mourinho. Porto ve Inter'in başında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Jose Mourinho, Manchester United'dan ayrıldığı Aralık 2018'den bu yana takım çalıştırmıyor.