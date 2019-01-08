İşte ilk görüntü! Fikret Orman transfer için İtalya'da!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Milano'da Alen Halilovic transferi için Milanlı yöneticilerle görüştü. Transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

08 Ocak 2019, Salı 18:23 Son Güncelleme:
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İşte ilk görüntü! Fikret Orman transfer için İtalya'da!

Transfer döneminde Burak Yılmaz ve Nicolas Isimat Mirin’i kadrosuna katan Beşiktaş için bir transfer iddiası da İtalya'dan geldi. Milan forması giyen Halilovic'in menajeri olan Mirsad Türkcan ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın Hırvat oyuncu için bir görüşme gerçekleştirdi.

Bomba fotoğraf ise transfer haberleriyle ünlü İtalyan gazeteci Gianluca di Marzio'dan geldi. Di Marzio, İtalya'da Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Halilovic transferi için yapılan görüşmenin fotoğrafını yayınladı.

Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.


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