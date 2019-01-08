Transfer döneminde Burak Yılmaz ve Nicolas Isimat Mirin’i kadrosuna katan Beşiktaş için bir transfer iddiası da İtalya'dan geldi. Milan forması giyen Halilovic'in menajeri olan Mirsad Türkcan ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın Hırvat oyuncu için bir görüşme gerçekleştirdi.

Bomba fotoğraf ise transfer haberleriyle ünlü İtalyan gazeteci Gianluca di Marzio'dan geldi. Di Marzio, İtalya'da Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Halilovic transferi için yapılan görüşmenin fotoğrafını yayınladı.

Transferin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.



