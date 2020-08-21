Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Udinese ve ardından Hajduk Split'te çalışan Teknik Direktör Igor Tudor, takımdan ayrıldı ve Juventus'un yeni teknik direktörü Andrea Pirlo'nun resmen yardımcısı oldu. Geçtiğimiz hafta dedikodusu çıkan haberlerin ardından bugün Hırvat ekibi Hajduk Split, Teknik Direktör Tudor'un görevinden ayrılarak yeni evinin Juventus olduğunu açıkladı.

Tudor bir dönem Juventus'ta da futbol oynamış ve takımın en önemli orta sahalarından biri olmuştu.







