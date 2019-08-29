Rennes ile sözleşmesi sona eren ve kendisine hâlâ kulüp bulamayan Fransız futbolcu Hatem Ben Arfa'nın adı, uzun bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul ediyordu. İtalyan basını da geçtiğimiz günlerde Sarı Lacivertli kulübün yıldız futbolcuya yıllık 2,5 milyon euro'dan üç senelik teklifte bulunduğunu yazmıştı.

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişmenin ardından Fransız basınından gelen son haberlerse Sarı Kanarya'yı üzecek cinsten. Ülkenin dünyaca ünlü futbol dergisi France Football'den Nabil Djellit, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde 10 numara mevkiinde forma giyen oyuncunun önceliğini Serie A ve La Liga'ya verdiğini ve bu nedenle Fenerbahçe'ye gelmeyi düşünmediğini yazdı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler