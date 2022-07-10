Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’un Palandöken ilçesinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde günde çift antrenmanla sürdüren Süper Lig ekibi Giresunspor, hazırlıklarını sürdürürken transfer çalışmalarına da hız kazandırmış durumda. Daha önce kadrosunu Vefa Temel, Doğan Can Davas, Murat Cem Akpınar, Varol Taşar, Merthan Kurt ve Alper Uludağ ile güçlendiren Çotanaklar, bir dönem Konyaspor forması da giymiş olan 28 yaşındaki golcü oyuncu Rijad Bajic’i gündemine aldı. Geçen sezon Brescia forması giyen, bonservisi Udinese’de olan forvet oyuncusu Rijad Bajic’in şartlarını soran Giresunspor, oyuncunun durumuna bakıyor.

İki güne netleşecek

1.89 boyundaki Bajic bir dönem Konyaspor’da forma giymiş ve taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmıştı. Teknik direktör Hakan Keleş’in hücum hattına takviye istemesi üzerine, Giresunspor Yönetim Kurulu, Bajic’in transferini sonlandırmakta kararlı. Keleş’in de Bajic’i kadroda görmek istediği ve hücum hattındaki sorunu çözeceğine inandığı aktarıldı. Oyuncuyla salı günü yapılacak görüşmenin ardından transferin resmiyet kazanması bekleniyor.