İşte Georges-Kevin Nkoudou transferinin detayları...

Kadrosuna bir sol kanat takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın Yevhen Konoplyanka'dan vazgeçerek Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'da forma giyen Georges-Kevin Nkoudou'yu kadrosuna katmak üzere olduğu öne sürülmüştü. Fransız basını ise söz konusu transferin detaylarına ilişkin çok çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Ülkede yayım yapan dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe, bugün okuyucularıyla paylaştığı özel haberde Siyah Beyazlılar'ın 24 yaşındaki Fransız futbolcu için 5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyeceğini yazdı. Haberde Tottenham kulübüne oyuncunun bir sonraki satışından da yüksek bir pay verileceği kaydedildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler