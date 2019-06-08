İşte gecenin sonuçları

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nin üçüncü haftasının ilk gününde, 12 karşılaşma sona erdi.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020’nin elemelerinde, üçüncü haftanın ilk gününde 5 grupta 12 karşılaşma oynandı.
Öne çıkan maçta, F Grubu’nda İspanya, deplasmanda Faroe Adaları’nı Sergio Ramos, Jesus Navas, Teitur Gestsson (kendi kalesine) ve Jose Gaya’nın ağları sarsmasıyla 4-1 yendi. Ev sahibi ekibinin tek golünü, Klaemint Olsen kaydetti.
FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır’ın yönettiği D Grubu mücadelesinde ise Danimarka, konuk ettiği İrlanda Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kaldı.
Sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Çekya-Bulgaristan: 2-1
Karadağ-Kosova: 1-1
B Grubu:
Ukrayna-Sırbistan: 5-0
Litvanya-Lüksemburg: 1-1
D Grubu:
Gürcistan-Cebelitarık: 3-0
Danimarka-İrlanda Cumhuriyeti: 1-1
F Grubu:
Faroe Adaları-İspanya: 1-4
İsveç-Malta: 3-0
Norveç-Romanya: 2-2
G Grubu:
Kuzey Makedonya-Polonya: 0-1
Avusturya-Slovenya: 1-0
Letonya-İsrail: 0-3