İşte gecenin sonuçları

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nin ikinci haftası 10 karşılaşmayla başladı.

Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020’de elemelerin ikinci haftasında C, E, G ve I gruplarında 10 maç yapıldı.

Öne çıkan C Grubu karşılaşmasında Almanya, konuk olduğu Hollanda’yı 15. dakikada Leroy Sane, 34. dakikada Serge Gnabry ve 90. dakikada Nico Schulz’un golleriyle 3-2 yendi. Hollanda’nın gollerini 48. dakikada Matthijs De Ligt ve 63. dakikada Memphis Depay kaydetti.

I Grubu’nda Belçika, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi’ni 10. dakikada Eden Hazard ve 18. dakikada Michy Batshuayi’nin attığı gollerle 2-0’lık skorla geçti. Bu arada Hazard, Belçika Milli Takımı’ndaki 100. maçına çıktı.

G Grubu mücadelesinde, Slovenya ağırladığı Kuzey Makedonya ile 1-1 berabere kaldı. Slovenya’da 34. dakikada Fenerbahçeli futbolcu Miha Zajc, konuk takımda ise 47. dakikada Enis Bardhi golleri atan isimler oldu.

EURO 2020 Elemeleri’nin ikinci haftasına A, B ve H gruplarında oynanacak 7 karşılaşmayla yarın devam edilecek. Yarınki maçlarda Türkiye, H Grubu’nda Moldova’yı konuk edecek.

İkinci haftanın ilk gününde oynanan maçların sonuçları şöyle:

C Grubu

Kuzey İrlanda-Belarus: 2-1

Hollanda-Almanya: 2-3

E Grubu

Galler-Slovakya: 1-0

Macaristan-Hırvatistan: 2-1

G Grubu:

İsrail-Avusturya: 4-2

Slovenya-Kuzey Makedonya: 1-1

Polonya-Letonya: 2-0

I Grubu:

Kazakistan-Rusya: 0-4

San Marino-İskoçya: 0-2

Kıbrıs Rum Kesimi-Belçika: 0-2