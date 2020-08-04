Bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşayan Cim Bom, önümüzdeki sezona ise bambaşka bir şekilde girmek istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar için Fransız basının önde gelen gazetelerinden L’Equipe flaş bir iddia ortaya attı. Galatasaray Yönetimi’nin, Strasbourg’ta görev yapan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Jean Ricner Bellagarde ile anlaştığı yazıldı. Strasbourg’a yakınlığı ile bilinen gazeteci Nicolas Corvillac da “2 milyon Euro’luk bir anlaşma konuşuluyor. Oyuncunun menaceri önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gelecek ve transfer büyük ihtimalle açıklanacak” dedi.

Cim Bom’un aradığı adam...

Merkezde görev yapan Bellagarde özellikle savunmada daha başarılı. 22 yaşındaki Fransız, top kapma özelliğiyle ön plana çıkıyor. Ön liberoda bir hayli başarılı olan Bellagarde, attığı dikine paslar ve aldığı faullerle de takım arkadaşlarını rahatlatıyor. Ancak rakiplerin kullandığı duran toplarda hava hakimiyetinin düşük olması nedeniyle zaman zaman sorun yaratıyor. Bu arada yıldız oyuncu, geçtiğimiz günlerde 3 yıllık sözleşmesi olmasına rağmen kulüpten ayrılmak istediğini yönetime bildirmişti.