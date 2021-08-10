Galatasaray ’ın transferi konusunda resmi görüşmelere başladığı Victor Enok Nelsson, İstanbul’a geldi. 22 yaşındaki oyuncuyu, İstanbul Havalimanı’nda sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri karşıladı.

İlk sözlerini Demirören Haber Ajansı’na (DHA) söyleyen genç stoper, “Çok iyiyim, heyecanlıyım. İyi hissediyorum. Neler olacak, göreceğiz. Gerçekten çok mutluyum. Bu yeni meydan okumayı dört gözle bekliyorum. Çözmemiz gereken bazı detaylar var. Henüz bir şey söyleyemem. Görüşmelerin bitmesini bekliyorum. Galatasaray büyük bir kulüp” diye konuştu.

Nelsson ardından, kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele hareket etti.







