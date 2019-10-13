Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim saha içindeki dizilişle ilgili kritik bir karar aldı.

Lige iyi başlayamayan ve son olarak Ankara’da kötü bir oyun sergileyen sarı-kırmızılılarda Belhanda, Feghouli ve Babel gibi ön tarafta oynayan futbolcuların formsuzluğu nedeniyle çeşitli formüller arayan teknik direktör Fatih Terim, Seri’yi devreye sokacak.

Yıldız futbolcunun ön taraftaki organizasyonu yönetecek isim olacağı ve adeta 10 numara gibi oynayacağı bildirildi. Fiziksel olarak her geçen gün daha iyi noktaya gelen Seri’nin yaratıcılığına ihtiyaç duyan sarı-kırmızılılarda yıldız futbolcu yeri geldiğinde Falcao’ya pozisyon hazırlayacak veya kenar oyuncuların önüne topu atacak ya da kaleyi gördüğünde şutu çekecek.

Seri’deki pozisyon değişikliğiyle beraber Belhanda’ya nasıl bir formül bulunacağı merakla bekleniyor. Teknik kadronun Faslı futbolcuyu sahada düşünmesi halinde ön tarafta kanatlarda kullanma olasılığı yüksek görülüyor. (Skorer)



