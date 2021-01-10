Orta sahasını yaraıtcı bir isimle güçlendirmek isteyen Galatasaray, Başakşehir'den İrfan Can'ı gözüne kestirdi. Takas artı para yoluyla bu transferi bitirmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Diagne + Emre Akbaba + 2 milyon Euro teklifi sonrası, Luyindama + Diagne önerisiyle Başakşehir'in kapısını çaldı. Turuncu-Lacivertliler'den olumlu yanıt gelmeyince Cim Bom'un yeni bir paket hazırladığı bildirildi.

'Buluşmaya az kaldı'

Bu öneride Başakşehir'e Diagne + Luyindama + Babel'in teklif edileceği kaydedildi. Kulüpler arasında bir yandan temaslar olurken Galatasaray'ın yıldız isimleri Taylan ile Oğulcan da yakın arkadaş oldukları İrfan Can'ın Sarı-Kırmızılı formayı giymesi için sosyal medyada çalışıyor. İki isim paylaşımlarıyla transfer konusunu sürekli gündemde tutuyor. Bunun son örneği bir kullanıcının, "Buluşmaya az kaldı" şeklindeki paylaşımına Taylan'ın İnstagram hikayesinde yer vermesi oldu.