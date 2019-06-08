İşte Galatasaray'ın Vedat Muriç teklifi!

Galatasaray yönetimi, gelecek hafta içi Rizespor’la ilk resmi görüşmeyi yaparak transferi bitirmeye çalışacak. Galatasaray'ın bu görüşmede Vedat için 3 milyon Euro ve Ömer Bayram teklifinde bulunacağı ifade ediliyor.

08 Haziran 2019, Cumartesi 10:36 Son Güncelleme:
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İşte Galatasaray'ın Vedat Muriç teklifi!

Transferin gözde isim olan Vedat Muriç konusunda kritik bir dönemece girildi. Yıldız futbolcu ile anlaşma sağlayan Galatasaray, Rizespor'a sözlü bir teklif yapmıştı.

Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki hafta içi Karadeniz kulübüyle ilk resmi görüşmeyi yapacak. Galatasaray'ın bu görüşmede Vedat için 3 milyon Euro ve Ömer Bayram teklifinde bulunacağı ifade ediliyor.

Kaynak: Takvim

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