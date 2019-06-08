İşte Galatasaray'ın Vedat Muriç teklifi!
Galatasaray yönetimi, gelecek hafta içi Rizespor’la ilk resmi görüşmeyi yaparak transferi bitirmeye çalışacak. Galatasaray'ın bu görüşmede Vedat için 3 milyon Euro ve Ömer Bayram teklifinde bulunacağı ifade ediliyor.
Transferin gözde isim olan Vedat Muriç konusunda kritik bir dönemece girildi. Yıldız futbolcu ile anlaşma sağlayan Galatasaray, Rizespor'a sözlü bir teklif yapmıştı.
Sarı-Kırmızılılar, önümüzdeki hafta içi Karadeniz kulübüyle ilk resmi görüşmeyi yapacak. Galatasaray'ın bu görüşmede Vedat için 3 milyon Euro ve Ömer Bayram teklifinde bulunacağı ifade ediliyor.
Kaynak: Takvim