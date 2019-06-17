Diagne'yi satmaya hazırlanan Galatasaray'da Rizespor'un forveti Vedat Muriç gündemdeki yerini koruyor. 2.5 milyon Euro ile pazarlıklara başlayan sarıkırmızılı kulüp, teklifini 3 milyon Euro'ya çıkarmıştı.

Kosovalı golcü de Galatasaray'da oynamak istediğini söyledi ancak Rizespor 7 milyon Euro'dan aşağı inmedi. Rizespor'un inadı üzerine sarı- kırmızılı kulüp teklif ettiği bonservis bedelini 3.5 milyon Euro olarak revize etti.

Galatasaray Kosovalı golcünün bir sonraki satışından pay ve kiralık oyuncu vermeyi de Karadeniz ekibine iletip beklemeye geçti.

(Sabah)