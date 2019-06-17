İşte Galatasaray'ın Vedat Muriç için yaptığı son teklif
Vedat Muriç'in bonservis bedelinin makul seviyeler inmesi yönünde yaptığı açıklamanın ardından Çaykur Rizespor 10 milyon Euro'dan 7 milyon Euro'ya inerken Muriç'in transferi için yoğun çaba harcayan Galatasaray ise Karadeniz ekibine son olarak 3,5 milyon Euro'luk bir teklifle gitti.
Diagne'yi satmaya hazırlanan Galatasaray'da Rizespor'un forveti Vedat Muriç gündemdeki yerini koruyor. 2.5 milyon Euro ile pazarlıklara başlayan sarıkırmızılı kulüp, teklifini 3 milyon Euro'ya çıkarmıştı.
Kosovalı golcü de Galatasaray'da oynamak istediğini söyledi ancak Rizespor 7 milyon Euro'dan aşağı inmedi. Rizespor'un inadı üzerine sarı- kırmızılı kulüp teklif ettiği bonservis bedelini 3.5 milyon Euro olarak revize etti.
Galatasaray Kosovalı golcünün bir sonraki satışından pay ve kiralık oyuncu vermeyi de Karadeniz ekibine iletip beklemeye geçti.
(Sabah)