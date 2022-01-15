Aslan'da yeni yapılanma doğrultusunda teknik direktörlük koltuğuna Domenec Torrent otururken, sportif direktörlük için de Mario Branco ile anlaşıldığı iddia edildi.





Türk futbolunda sportif direktör kavramına pek rastlamasak da Galatasaray bu mevkiiyi yıllardır oluşturmaya çalışıyor. 2015-2018 yılları arasında Sarı-Kırmızılılar'da Cenk Ergün sportif direktörlük görevini üstlenirken, Fatih Terim'in takımın başına geçmesiyle tecrübeli futbol adamı da görevini bırakmıştı.

O tarihten sonra Cim Bom'da tüm futbol koordinasyonunu Fatih Terim üstlenirken, yaklaşık 1 ay evvel bu göreve sessiz sedasız Fatih İbradı getirilmişti. 2 yıldır Kazakistan'da futbol, spor ve sağlık ile ilgili proje süreçleri yöneten İbradı'nın Aslan'daki ömrü uzun sürmedi. Terim'in, Galatasaray'la yollarını ayırmasıyla İbradı da yönetim talimatıyla görevinden alındı.



