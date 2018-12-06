İşte Galatasaray'ın Selçuk İnan kararı

Galatasaray'da şu an için 2 milyon 950 bin Euro garanti para ve maç başına 25 bin Euro kazanan 33 yaşındaki oyuncu Selçuk İnan, 1+1 yıllık yeni sözleşmesindeki ücretinde yüzde 50 fedakârlık yapacak.

06 Aralık 2018, Perşembe 09:24
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İşte Galatasaray'ın Selçuk İnan kararı

Devre arasında iki forvetbir stoper takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek Martin Linnes'le yola devam etme kararı alınırken, kaptan Selçuk İnan'la da görüşmelere başlandı.

2 milyon 950 bin Euro garanti para ve maç başına 25 bin Euro kazanan 33 yaşındaki oyuncu, yeni sözleşmesinde ücretinde yüzde 50'ye yakın fedakârlık yapacak.

DETAYLARDA NELER OLACAK?

Ücretini Türk Lirası olarak alacak Selçuk İnan'ın maç başı parası da puan-başarı bonusu olarak değiştirilecek. 1+1 yıllık sözleşme imzalaması beklenen Galatasaray'ın kaptanı, belirlenecek maç sayısına ulaşırsa, 2021'e kadar sarı-kırmızılı formayı giymeye devam edecek.

 Linnes ve Selçuk'tan sonra sözleşme uzatma sırası Sinan Gümüş'e gelecek. Mukavelesi sezon sonunda bitecek Eren Derdiyok'la ise yollar kesin olarak ayrılacak. (Sabah)

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