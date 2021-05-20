Yeni sezonda Galatasaray'ın orta saha kurgusu büyük ölçüde değişecek gibi görünüyor... Geride kalan sezonu klasik bir ön libero yerine, Taylan gibi teknik bir oyuncuyla geride bırakan Sarı-Kırmızılılar'da, çoğunlukla merkezde görev alan Emre Akbaba ve Emre Kılınç gibi isimlerin üstün yeteneklerine karşın mücadele güçlerinin düşük olması, buraya takviye yapılmasını zorunlu kılıyor. Daha sert ve yırtıcı bir orta saha oluşturmak isteyen teknik direktör Fatih Terim'in bıraktığı listenin tepesinde 32 yaşındaki Brezilyalı Paulinho ve Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Aytaç Kara yer alıyor. Kiralık sözleşmesi biten Gedson Fernandes'in de 1 yıl daha kiralanması için düşünülen birçok formül var.

Avrupa'ya dönmek istiyor

Çin'de Guangzhou forması giyen Paulinho, kendisi gibi birçok Brezilyalı'nın yaşadığı vize problemi sebebiyle aylardır sahaya çıkamıyor. Bu problemin 30 Haziran'da çözülmesi beklense de daha önce Barcelona tecrübesi de bulunan deneyimli orta saha oyuncusu artık Avrupa'ya geri dönmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar kısa bir süre önce de Paulinho ile temasa geçmiş ve menacerinden olumlu geri dönüş alınmıştı.

Yerliler arasında önde

Aytaç da Kasımpaşa'ya veda ederken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada isim vermeden Galatasaray'a transfer olmak için haber beklediğini dile getirmişti. Oyun içindeki sertliği ve hücuma sürpriz çıkışlarıyla tanınan Aytaç, yerli oyuncular arasında Terim'in kadrosunda görmeyi en çok istediği isimler arasında.

Yine Terim ikna edecek

Gedson Fernandes de devre arasında yapılan takviyeler arasında Terim'in en memnun kaldığı oyunculardan biri oldu. Fatih hocanın kişisel ilişkilerini kullanarak Türkiye'ye getirttiği Portekizli futbolcu, son maçın ardından vedalaşarak Benfica'ya geri döndü. 22 yaşındaki futbolcunun Avrupa'dan çok sayıda talibi de var. Ancak Terim'in görevine devam etmesi halinde, yine bu transferde aracı rolü üstlenmesi bekleniyor. Sarı-Kırmızılılar bu kez Gedson'un bonservis satın alma opsiyonunu da elde etmeye kararlı.