İşte Galatasaray'ın Göztepe maçı muhtemel 11'i
Karagümrük mağlubiyeti kadro değişimini de beraberinde getirdi. Fatih Terim, İzmir ekibi karşısında Emre Akbaba ile Oğulcan'ı kulübeye çekecek, Belhanda ile Arda 11'e dönecek. Marcao'nun yokluğunda ise Luyindama-Donk tandemi görev yapacak.
11 günlük yoğun fikstüre girilirken yaşanan Karagümrük mağlubiyeti planları alt-üst etse de Cim Bom vakit kaybetmeden yarın oynanacak Göztepe sınavına odaklandı. Ara vermeden kritik mücadelenin hazırlıklarına başlayan Sarı-Kırmızılılar'da kadroda değişim yaşanacak. Fatih Terim, Karagümrük karşısında beklentilerin altında kalan Emre Akbaba ile Oğulcan Çağlayan'ı kulübeye çekecek.
Sağ bekte kararsız
Emre'nin yerine Belhanda, Oğulcan'ın yerine de Arda Turan 11'e dönecek. Merkezi Taylan, Belhanda ve Emre Kılınç üçlüsünden kurmayı planlayan deneyimli hoca, Arda ile Feghouli'yi kanatlarda kullanacak. Terim kırmızı kart cezası nedeniyle de Marcao'nun yokluğunda savunma tandemini Luyindama-Donk ikilisiyle oluşturacak. Kaleyi yine Okan'a, sol beki de Saracchi'ye emanet edecek olan başarılı çalıştırıcı, sağ bekte Omar ile Linnes arasında tercih yapacak. Aslan, Diagne'yle de gol arayacak. Metin Karabaş