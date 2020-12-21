11 günlük yoğun fikstüre girilirken yaşanan Karagümrük mağlubiyeti planları alt-üst etse de Cim Bom vakit kaybetmeden yarın oynanacak Göztepe sınavına odaklandı. Ara vermeden kritik mücadelenin hazırlıklarına başlayan Sarı-Kırmızılılar'da kadroda değişim yaşanacak. Fatih Terim, Karagümrük karşısında beklentilerin altında kalan Emre Akbaba ile Oğulcan Çağlayan'ı kulübeye çekecek.

Sağ bekte kararsız

Emre'nin yerine Belhanda, Oğulcan'ın yerine de Arda Turan 11'e dönecek. Merkezi Taylan, Belhanda ve Emre Kılınç üçlüsünden kurmayı planlayan deneyimli hoca, Arda ile Feghouli'yi kanatlarda kullanacak. Terim kırmızı kart cezası nedeniyle de Marcao'nun yokluğunda savunma tandemini Luyindama-Donk ikilisiyle oluşturacak. Kaleyi yine Okan'a, sol beki de Saracchi'ye emanet edecek olan başarılı çalıştırıcı, sağ bekte Omar ile Linnes arasında tercih yapacak. Aslan, Diagne'yle de gol arayacak. Metin Karabaş



