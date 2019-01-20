İşte Galatasaray'ın gerçek forvetleri

Eren Derdiyok’u kadro dışı bırakırken yerine forvet alamadığı için, gol umutlarını Sinan Gümüş ve Onyekuru’ya bağlayan Sarı- Kırmızılılar, Türk Telekom Stadı’nda tam anlamıyla şov yaptı. Onyekuru 3, Sinan 2 golle yıldızlaştı.

20 Ocak 2019, Pazar 09:44
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İşte Galatasaray'ın gerçek forvetleri

Galatasaray’ın bitmek bilmeyen forvet problemine, takım içinden çözüm bulundu! Sarı-Kırmızılılar, Eren Derdiyok’u kadro dışı bıraktıktan sonra, yeni santrfor takviyesi yapamazken, Ankaragücü karşısında Sinan Gümüş ve Henry Onyekuru gol umudu olarak sahaya çıktı. Henüz 1. dakikada Sinan perdeyi açarken, Onyekuru farkı ikiye çıkardı, ardından Sinan tekrar sahne aldı, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı. İkinci devrede ise Onyekuru fırtınası vardı. Birbirinden şık gollere imza atan genç yetenek, hat trick yaparak, Sinan Gümüş’le birlikte Galatasaray’ı farka taşıyan isim oldu.

‘Rodrigues’i aratmam’ demişti  

Forvet hasreti çeken Galatasaray’da, “Bu takımın gerçek golcüleri” biziz mesajı veren iki yıldızın performansı, en çok da Fatih hocanın yüzünü güldürdü. Özellikle Rodrigues transfer olduktan sonra, “Onu asla aratmam” diyen Onyekuru’nun ilk maçtan yaptığı patlama, uzun maratonda Terim’in elini bir hayli güçlendirecek gibi görünüyor. Sakatlığı nedeniyle ilk yarıyı erken kapatan Sinan’ın geri dönüşü de, Aslan için hücumda çok önemlibir alternatif oluşturacak.

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