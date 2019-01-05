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İşte Galatasaray'ın Garry Rodrigues'in transferinden kazanacağı bonservis!

Galatasaray'ın transferi için Al Ittihad kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurduğu Garry Rodrigues'in bonservis bedeli de yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. Fransa'dan konuyla ilgili sıcak bir haber geldi.

05 Ocak 2019, Cumartesi 11:40 Son Güncelleme:
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İşte Galatasaray'ın Garry Rodrigues'in transferinden kazanacağı bonservis!

Galatasaray, Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP'a yaptığı açıklamada Garry Rodrigues'in transferi için Al Ittihad kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurmuştu.

Cim Bom'un oyuncunun satışından kazanacağı para şu an için en çok merak edilen konuların başında gelirken Fransa'dan bonservis bedeliyle ilgili sıcak bir haber geldi.

Yahoo Sports Fransa'dan Manu Lonjon, Dubai'de sağlık kontrolünden geçen Rodrigues'in bugün resmi imzayı atmasının beklendiğini söylerken yıldız futbolcunun 4,5 yıllık bir kontrat imzalayacağını öne sürdü.

Suudi kulübünün ödeyeceği paranın primlerle birlikte 11 milyon euro'yu bulacağını ifade eden Lonjon, bu paranın %20'sinin PAOK'a gideceğini ifade etti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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