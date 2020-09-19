Geçen sezon neredeyse zorla gönderildi, geri döndüğünde kadroda düşünülmüyordu. Ancak o ilk çıktığı idmandan itibaren öyle bir performans ortaya koydu ki, bir anda Terim'in aradığı adam haline geldi. Öyle ki, Neftçi Bakü maçında 2 gol atarak adını yeniden Avrupa'ya duyuran Senegalli forvetin talipleri arttı. Artık sadece Arap kulüpleri değil, İngilizler de onun peşinde.

Kafaları karıştırdı!

Menacerler vasıtasıyla gelen teklifler, Galatasaray Yönetimi'nin de kafasını karıştırmış durumda. Henüz resmi olmasa da Diagne için sunulan rakamlar, oyuncunun satılıp satılmayacağı konusunda yönetimi ikilemde bıraktı. Şu an için, çok iyi bir teklif gelmezse, yani 10 milyon Euro ve üzerinde bir rakam önerilmezse, Diagne'nin satılması düşünülmüyor.