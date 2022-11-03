Aslan'ın derbi kozu, saha ve seyirci avantajı olacak... Sarı-Kırmızılılar, Süper Lig'de tam 5 sezondur Beşiktaş 'a iç sahada mağlup olmuyor. Bu periyotta 4 galibiyet 1 de beraberlik alan Cim Bom'un, özellikle Nef Stadı'na geçtiğinden beri ezeli rakibine karşı büyük üstünlüğü söz konusu. Yeni stadında Beşiktaş'ı 12 kez ağırlayan Galatasaray sahadan 8 kez galip ayrılırken, 2 mücadele berabere sonuçlandı, konuk ekip ise 2 kez kazandı. Aslan'ın attığı 19 gole, Kartal 9 golle cevap verdi. Sarı-Kırmızılı takımdaki hedef, işte bu başarı tablosunu, cumartesi günkü mücadelede de devam ettirebilmek.

Okan hocanın ilk heyecanı

Diğer taraftan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da antrenörlük kariyerinin ilk derbisine çıkacak olmanın heyecanı içerisinde. Daha önce Beşiktaş'a karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor , Akhisarspor ve Başakşehir’in başındayken rakip olan Buruk, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. 49 yaşındaki çalıştırıcının tek galibiyeti ise Başakşehir'in teknik patronu olduğu dönemdeydi. Futbolculuk döneminde her iki devin formasını da giyen Okan Buruk açısından çok özel bir derbi akşamı yaşanacak.

Nef Stadı'ndaki Beşiktaş maçları

26.02.2012

Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2

6.05.2012

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 2

27.01.2013

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

22.02.2014

Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0

24.05.2015

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

8.05.2016

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

27.02.2017

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

29.04.2018

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

5.05.2019

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

15.03.2020

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 0

8.05.2021

Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 1

14.03.2022

Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1

Okan Buruk: Her maç 3 puan

Taktiksel çalışmaların yanı sıra takımdaki stres seviyesinin azaltılması adına çalışmalara devam eden Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk da yoğun mesai harcıyor. Başarılı çalıştırıcı, öğrencilerinin derbide baskı altında kalmaması için konuşmalar yapıyor. Okan hocanın oyuncularına son olarak, "Her maça çıktığımız gibi Beşiktaş karşısına çıkacağız. Neticede her maçtan 3 puan alıyoruz. Bunun da diğerlerinden bir farkı yok. Sahaya çıkıp yine kendi oyunumuzu oynayacağız ve 3 puanı alacağız" dediği öğrenildi.

Biletler cep yakıyor!

Nef Stadı'ndaki Galatasaray Beşiktaş derbisi, aynı zamanda sezonun en pahalı biletlerine ev sahipliği yapacak. Sarı-Kırmızılı kulüp dün itibarıyla biletleri öncelikli satışa sunarken, fiyatlar tribün kategorisine göre 250 TL ile 5500 TL arasında değişiyor. Ayrıca sosyal medya üzerinden yapılan organizasyonlarda, maça gelemeyecek olan kombine sahiplerine biletlerini devretmeleri için çağrı yapıyor. Bilet transferlerinin hızlı bir şekilde gerçekleşmesi için kulüp de devrede ve kombine sahiplerine ayrıcalık imkanı tanınıyor.

İlgili Haberler Galatasaray'da Beşiktaş derbisi provaları sürüyor





Sarıyer'de moral yemeği

Galatasaraylı futbolcular, teknik ekip ve yöneticiler, Beşiktaş derbisi öncesinde moral yemeğinde buluştu. Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur liderliğinde Sarıyer'deki bir restoranda buluşan Sarı-Kırmızılılar, zorlu mücadeleye sayılı günler kala stres attı. Organizasyon sonrası futbolcuların çok keyifli olduğu ve takımdaki arkadaşlık havasının daha da güçlendiği belirtildi. Bugün veya yarın, yönetimin Florya'daki bir antrenmanı da ziyaret etmesi bekleniyor.

Prim müjdesi maçtan sonra

Galatasaray Yönetimi, Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını kapsayan 3'lü galibiyet primini, derbiden sonra takıma duyurmaya karar verdi. Başkan Dursun Özbek'in müjdeyi oyunculara bizzat vermek istediği ifade ediliyor.