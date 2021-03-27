Mayıs ayında gerçekleştirilecek seçim için aday olması beklenen Başkan Mustafa Cengiz gelecek sezonun transfer planlaması için de şimdiden hazırlıklara başladı. Bu anlamda Cengiz ve ekibinin hedefi, kongreye kadar en az bir golcü transferini tamamlamak olacak. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın formasını giyen Christian Benteke için nabız yoklayan Cengiz ve kurmayları sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Belçikalı golcü için temaslarını hızlandırdı.

Aslan'ın eli güçlü

Edinilen son bilgilere göre, Ada'da yıllık 4 milyon Euro kazanan 30 yaşındaki tecrübeli santrfora, Aslan'da tavan fiyat olarak belirlenen 2.5 milyon Euro önerilecek. En formda olduğu dönemde 4 milyon Euro kazanan yıldız oyuncu için diğer kulüplerin de bu rakamın altındaki fiyatlarla uzlaşmak istemesi Aslan'ın elini güçlendiriyor. 30 yaşındaki futbolcu için İspanya La Liga'dan da birkaç takımın temasta olduğu öğrenildi.

Aslan elini çabuk tutacak

Bu doğrultuda Mustafa Cengiz'in, elini çabuk tutarak, yıldız golcüye en kısa süre içerisinde Sarı-Kırmızılı formayı giydirmeyi hedeflediği belirtildi. Benteke, Premier Lig'de bu sezon çıktığı 22 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Yakup Çınar