Galatasaray, İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'de forma giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo ile anlaşmaya vardı.

Sarı - kırmızılılar, aradığı 2 orta saha oyuncusundan birini İngiltere'de bulmuş oldu. Bu haberlerin ardından Etebo'nun gösterdiği performans bir hayli merak konusu oldu. İşte Etebo'nun attığı goller...