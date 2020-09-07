İşte Galatasaray'ın anlaştığı Etebo'nun attığı goller!
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, aradığı iki orta saha oyuncusundan ilkini İngilitere'den buldu. Stoke City forması giyen Nijeryalı oyuncu Etebo ile anlaşmaya varan sarı - kırmızılı ekip, gündeme damga vurdu. Çıkan haberlerle beraber taraftarlar Etebo'nun performansını merak etmeye başladı. İşte Etebo'nun performansı...
Galatasaray, İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'de forma giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo ile anlaşmaya vardı.
Sarı - kırmızılılar, aradığı 2 orta saha oyuncusundan birini İngiltere'de bulmuş oldu. Bu haberlerin ardından Etebo'nun gösterdiği performans bir hayli merak konusu oldu. İşte Etebo'nun attığı goller...