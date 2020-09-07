İşte Galatasaray'ın anlaştığı Etebo'nun attığı goller!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, aradığı iki orta saha oyuncusundan ilkini İngilitere'den buldu. Stoke City forması giyen Nijeryalı oyuncu Etebo ile anlaşmaya varan sarı - kırmızılı ekip, gündeme damga vurdu. Çıkan haberlerle beraber taraftarlar Etebo'nun performansını merak etmeye başladı. İşte Etebo'nun performansı...

07 Eylül 2020, Pazartesi 16:09 Son Güncelleme:
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İşte Galatasaray'ın anlaştığı Etebo'nun attığı goller!

Galatasaray, İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'de forma giyen Nijeryalı orta saha oyuncusu Oghenekaro Etebo ile anlaşmaya vardı.

Sarı - kırmızılılar, aradığı 2 orta saha oyuncusundan birini İngiltere'de bulmuş oldu. Bu haberlerin ardından Etebo'nun gösterdiği performans bir hayli merak konusu oldu. İşte Etebo'nun attığı goller...

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