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İşte Galatasaray'ın 2 yeni transferi!

Ga latasaray'da Dünya Kupası için verilen ara nedeniyle gidilen Antalya kampında şu ana kadar iki yıldız parladı. Bu yıldızlar sarı kırmızılı ekipte tam anlamıyla 2 yeni transfer etkisi yarattı. İşte detaylar...

13 Aralık 2022, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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İşte Galatasaray'ın 2 yeni transferi!

Galatasaray , Katar'da düzenlenen 2022 Katar Dünya Kupası nedeniyle kamp için Antalya'ya gitti. Kamp genç futbolcuların fazlalığı dikkat çekerken iki isim özellikle parladı.

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Az daha kiralık gidiyordu

Sezon başında 6 milyon Euro bonservisle transfer edilen Yusuf Demir, ligde sadece 40 dakika şans bulurken, kiralık gönderilmesi gündeme gelmişti. Ancak Antalya kampı, 19 yaşındaki yeteneğin kaderini değiştirecek gibi görünüyor.

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2 gol attı, tam not aldı

Adana Demirspor ile oynanan son hazırlık maçında 2 nefis gol atan genç kanat oyuncusu, Okan Buruk'tan tam not almayı başardı. Yusuf'un kesinlikle takımda tutulmasını isteyen Buruk, ona bu kez adeta bir 'ara transfer' gözüyle bakıyor ve daha fazla süre vermeyi planlıyor.

Yusuf Demir (19) kiralık verilmek üzereyken tekrar yıldızını parlattı.

Oliveira'ya alternatif

Ara transfer etkisi yaratan diğer isim, 19 yaşındaki bir başka orta saha oyuncu Baran Aksaka oldu. Genç futbolcunun oyun kurucusu rolünden çok memnun kalan ve basın toplantılarında ona övgüler yağdıran Buruk, özellikle Oliveira'nın pozisyonunda Baran'ı da sık sık değerlendirmeye karar verdi.

Baran Aksaka (19) Oliveira'nın yeni alternatifi olarak düşünülüyor.

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