İşte Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür...

Süper Lig'in 12. haftasında evinde Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Galatasaray, iç sahada 41 maçlık yenilmezlik serisini de kaybetti. Sarı kırmızılı takımı bekleyen asıl tehlike ise zorlu fikstür...

23 Kasım 2019, Cumartesi 10:45
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İşte Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür...

Milli ara sonrası evinde Medipol Başakşehir'i ağırlayan Galatasaray mücadeleden 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Bu skorla birlikte Cimbom'un iç sahadaki 41 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

Ancak sarı kırmızılı takımı bekleyen asıl tehlike zorlu fikstür...

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 26 Kasım Salı günü Türk Telekom Stadı'nda Club Brugge'i ağırlayacak Galatasaray ardından 1 Aralık Pazar günü Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

Derbinin ardından 6 gün sonra evinde ligin zorlu ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek sarı kırmızılı takım tam 4 gün sonra ise PSG deplasmanında boy gösterecek.

İşte Galatasaray'ın zorlu fikstürü

13. hafta: Trabzonspor - Galatasaray

14. hafta: Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor

15. hafta: Galatasaray - Ankaragücü

16. hafta: Göztepe - Galatasaray

17. hafta: Galatasaray - Antalyaspor

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