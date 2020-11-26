Galatasaray'da artık tek gündem transfer... Seçim sürecinin kongre yasakları sebebiyle askıya alınma ihtimalinin çok yüksek olmasından dolayı, Sarı-Kırmızılılar'da yeni bir yol haritası çizildi. Önceki akşam yapılan yönetim kurulu toplantısının ardından, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim, Florya'da bir araya geldi. İkilinin gündeminde yine transfer çalışmaları vardı. Başkan Mustafa Cengiz ve ekibinin göreve devam edeceğinin neredeyse kesinleşmesiyle, kollar yeniden sıvandı. Fatih hocanın ara transferde kadrosunda görmek istediği oyuncularla ilgili olarak, Albayrak'ın söz verdiği ve yönetim olarak ne gerekiyorsa yapacaklarını söylediği öğrenildi.

Gurbetçileri çok istiyor

Vakit kaybeden çalışmalara başlayan Sarı-Kırmızılılar'ın listesinde çok önemli isimler var. İlk olarak bonservisi elinde olan Hırvat golcü Mario Mandzukic'e yönelen Galatasaray, eski oyuncusu Onyekuru'nun peşini de bırakmış değil. Monaco'da aradığı şansı bulamayan ve ayrılmak isteyen Nijeryalı yıldızın yeniden kiralanması için görüşmeler yapılıyor. Aynı şekilde Fatih hocanın çok istediği gurbetçi yıldızlar Kenan Karaman ve Yunus Mallı için de temaslar sürüyor. Hem eldeki kadrodan oyuncu satışı hem de gündemdeki bu isimlerin transferi doğrultusunda birçok menacerle masaya oturulduğu belirtiliyor.

Aklındaki üçlüler belli!

Sadece hücum hattı değil, orta saha için de bazı girişimler olacak. Ancak Terim, özellikle ileri uçta bitiricilik ve zaman zaman da hız konusunda sıkıntı yaşadıklarını düşünüyor. Öncelik forvetlere verildikten sonra, Seri'nin Fulham'dan kiralanması konusunda girişimler devam edecek. Fatih hocanın kafasında Taylan, Seri ve Belhanda'lı bir orta saha hattı, ileride de Onyekuru, Mandzukic ve Kenan Karaman gibi bir üçlü düşündüğü ifade ediliyor. Metin Karabaş



