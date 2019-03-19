Galatasaray'ın Bursaspor deplasmanında kazandığı 3 puanın şifreleri ortaya çıktı. Galatasaray, şampiyonluk yolunda hayati önem taşıyan Bursaspor deplasmanında soyunma odasına 2-1 yenik girdi. Soyunma odasında herkesin yüzü asıktı. Fatih Terim içeri girdi ve içerde derin bir sessizlik oluştu.

GALATASARAY ASLA PES ETMEZ

Terim'in oyuncularına, "Kaldırın başınızı... Biz Galatasaray'ız... Galatasaray asla pes etmez. Burada ya kazanırız ya da şampiyonluğu bırakırız. Çıkın ona göre oynayın" dediği öğrenildi.

​GALİBİYET YEMİNİ

Konuşmalar sonrası oyuncuların kendi aralarında ufak bir görüşme yaptığı ve galibiyet yemini ettiği gözlendi. Sonrasında Cimbom 3 puanı elde etti.

Kaynak: Takvim